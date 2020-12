Anvisa faz fiscalização em voo proveniente do Reino Unido que chegou ao Galeão

22/12/2020 | 09:56



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que realizou na noite desta segunda-feira, 21, uma ação de fiscalização e acompanhamento no voo que chegou no Aeroporto Internacional do Rio proveniente do Reino Unido. A ação, segundo a Anvisa, será adotada nos próximos voos que tiverem a mesma origem.

A medida ocorre após a detecção de uma mutação do novo coronavírus no Reino Unido. Segundo o Estadão/Broadcast noticiou nesta segunda, o Brasil, por enquanto, não deve seguir outros países da Europa e outros continentes na imposição de restrições a voos do Reino Unido.

Na ação desta segunda, a Anvisa e outros órgãos de governo adotaram medidas de controle sanitário, antes da chegada da aeronave no País. Segundo nota divulgada pela agência, o avião chegou no aeroporto do Galeão por volta das 19h40 e fiscais sanitários de plantão orientaram passageiros e tripulantes sobre o monitoramento dos viajantes em solo nacional por autoridades brasileiras de saúde; foi lida mensagem sonora no voo; feita fiscalização no interior da aeronave, antes do desembarque; foram solicitadas informações sobre os passageiros e tripulantes à empresa aérea, que foram enviadas às autoridades competentes.

Segundo a Anvisa, a Rede CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), ligada ao Ministério da Saúde, vai realizar os procedimentos de contato com os passageiros e tripulantes para monitoramento das condições de saúde e direcionamento aos serviços de atenção à saúde, bem como a adoção das medidas de prevenção e controle da covid-19.

Durante a atuação de ontem no Galeão, foi feito ainda monitoramento dos procedimentos de limpeza e desinfecção da aeronave, acompanhamento do trânsito dos passageiros até a área de imigração, com orientação sobre o distanciamento social e evitando aglomeração. De acordo com a Anvisa, nenhum passageiro ou tripulante do voo declarou ter sintomas da covid-19 durante o voo.

Além dessas medidas, outras estão sendo adotadas como restrições de acesso ao Duty Free. "Estas ações serão adotadas nos próximos voos provenientes do Reino Unido nos aeroportos de Guarulhos e Galeão", diz a nota da Anvisa.

A Anvisa lembra que a Portaria 630, publicada no último dia 17, já determinava que, a partir do dia 30 de dezembro, a entrada de viajantes por via aérea no País só será permitida com a apresentação de teste laboratorial para detecção da covid-19, com resultado negativo.