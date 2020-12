Congresso dos EUA aprova pacote de ajuda econômica de US$ 900 bilhões

22/12/2020 | 07:21



O Congresso dos Estados Unidos aprovou na madrugada desta terça-feira, 22,, o pacote de ajuda econômica de US$ 900 bilhões, autorizando uma nova rodada de auxílio para trabalhadores e empresas enquanto a pandemia da covid-19 persiste. Após um acordo bipartidário entre republicanos e democratas, a Câmara dos Representantes e o Senado votaram pela aprovação do projeto em poucas horas, superando meses de impasse.

O Senado votou pela aprovação do projeto por 91 a 7, após o texto ter passado na Câmara dos Representantes com 395 votos favoráveis e 53 contra. Agora, o texto segue para sanção do presidente Donald Trump.

O pacote prevê recursos para uma nova rodada de pagamentos diretos aos americanos de US$ 600 por adulto e R$ 600 por criança, adiciona US$ 300 aos pagamentos semanais de seguro-desemprego por onze semanas, estende dois outros programas de seguro-desemprego e fornece mais de US$ 300 bilhões em verbas para subsídio à pequenas empresas. O pacote também destina mais de US$ 50 bilhões para a distribuição de vacinas contra o novo coronavírus, bem como para os esforços de testagem e rastreamento da doença.

Financiamento

O Congresso norte-americano também aprovou, na madrugada, projeto de lei que assegura US$ 1,4 trilhão para financiamento do governo até setembro. A medida evita um apagão da administração Donald Trump, às vésperas da transição de gestão para Joe Biden.