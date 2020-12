Vendas de ceias têm alta de 30% na região

Yara Ferraz

A tendência neste ano marcado pela pandemia do novo coronavírus é de ceias natalinas mais modestas reunindo o menor número de pessoas possível, por causa das medidas de distanciamento e prevenção à Covid-19. Por isso, a expectativa é de crescimento de até 30% nos pedidos de pratos prontos de padarias e supermercados da região. Porém, devido à alta demanda, quem optar pelos pedidos deve se apressar, já que alguns locais devem aceitar encomendas somente até hoje.

A tradicional Padaria Brasileira, que possui unidades em Santo André e São Bernardo, já observou aumento de 30% nos pedidos de ceia em relação a 2019. Para este ano, o cardápio tem novidades como o lombo ao molho de champanhe e uvas-passas (R$ 109 o quilo), pernil ao molho de manga e limão siciliano (R$ 132 o quilo) e torta panacota com geleia de morango (R$ 84 o quilo). Os pratos são oferecidos por quilo, permitindo que os clientes montem a ceia do tamanho desejado, o que atende à questão das famílias reduzidas neste ano.

Os pedidos devem ser feitos até amanhã, mas a padaria afirmou que, devido à alta demanda, as encomendas podem se encerrar antes da data. Para o Ano-Novo, elas podem ser realizadas até dia 30. As lojas terão horários diferenciados de atendimento nesses dias, das 6h40 às 20h.

A Coop está vendendo ceias prontas sob encomenda para as festas de fim de ano em três unidades do Grande ABC (Campestre e Vila Homero Thon, em Santo André, e Piraporinha, em São Bernardo). Neste ano, a procura deve ser 15% maior em relação a 2019. “Nossa expectativa de crescimento se dá por conta das restrições de horários e lotação dos restaurantes, que acarretarão o maior consumo de ceias nos domicílios”, afirmou Debora Cosenza, coordenadora de segurança alimentar da Coop.

A retirada dos pedidos será até as 17h dos dias 24 e 31. O cardápio tem 25 opções de pratos e sobremesas, por exemplo, salmão com alcaparras e pudim de ninho. A Coop não divulgou valores.

As redes de hipermercados oferecem opções econômicas de kits nas unidades da região. No Carrefour, é possível encomendar ceias tradicionais a partir de R$ 79,90 – para três pessoas, com lombo suíno, arroz à grega, salpicão de frango, farofa especial e um panetone – mas há opções vegetarianas com três pratos (salada de lentilha, kibe de forno com legumes e purê de batata com espinafre) por R$ 59,90. Pedidos dependem dos estoques.

No Extra, há seis tipos de menu disponíveis, com valores a partir de R$ 129 para clientes Clube Extra – cardápio para quatro pessoas que inclui lombo recheado com farofa, arroz da sorte (lentilha, bacon, uva-passa) e salpicão de frango. Porém, pratos como o peru assado com batatas rústicas (R$ 6,49 cada 100 gramas) e o bacalhau à Gomes de Sá (R$ 9,89 a cada 100 gramas) podem ser encomendados a granel. Pedidos para a ceia de Natal devem ser realizadas até o meio-dia de hoje e, para o Ano-Novo, até dia 29. A data e o horário são os mesmos nas unidades do Pão de Açúcar, que também oferece opções, entre elas a ceia especial, que inclui cestinha de frango gratinado, assado natalino, tortelone de mussarela de búfala com manjericão, farofa e arroz branco, sai por R$ 219 e serve de quatro a seis pessoas.