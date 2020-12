O coronavírus avança

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 23:59



O desrespeito da população às recomendações de manutenção do isolamento físico e às regras sanitárias, como a higienização frequente das mãos e o uso de máscara facial, só poderia mesmo resultar no aumento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Os dados são trágicos. O Grande ABC, conforme reportado por este Diário na edição de domingo, registrou crescimento no número de mortos pela Covid-19 pela quinta semana consecutiva. São quase 18 vidas ceifadas a cada dia na região. E parece que está tudo bem, dada a quantidade de pessoas se aglomerando nas ruas das sete cidades às vésperas do Natal.

Preocupado com a curva ascendente de infectados e de mortes, o governo do Estado, comandado por João Doria (PSDB), admitiu ontem que pode ampliar as restrições da quarentena, endurecendo as regras de convívio social. A medida será necessária para evitar que o sistema de saúde, tanto o público quanto o privado, colapse. A nova onda de contaminados pelo coronavírus, ou o repique, pressionou os índices de ocupação nas UTIs. Na Capital e na Grande São Paulo há motivos suficientes para preocupação.

Infelizmente, a ameaça à saúde não vai desaparecer enquanto o Estado não vacinar a maior parte da população – algo que, é preciso dizer, ainda está distante, a despeito dos esforços de Doria em obter autorização das autoridades sanitárias para utilizar o imunizante Coronavac. É por isso que os cidadãos precisam fazer a sua parte para estancar a circulação do vírus.

As festas de fim de ano precisam ser encaradas com muita responsabilidade. O mais prudente é cancelar eventos com grande número de pessoas, deixando as celebrações para o fim de 2021. Caso não seja possível, o recomendado é manter o distanciamento físico, limpar as mãos com álcool gel com frequência e utilizar máscaras o tempo todo. Como bem lembra o infectologista Paulo Rezende em reportagem publicada hoje neste jornal, em janeiro pode haver demanda “descomunal” caso os protocolos sejam desrespeitados no Natal e Ano-Novo. O vírus, lamentavelmente, não tira férias.