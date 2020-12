Sete cidades somam 3.370 mortes e 95.721 casos de Covid-19

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 22:08



O Grande ABC totaliza 3.370 mortes de Covid-19, sendo que 27 foram confirmadas entre ontem e esta segunda-feira (21). Ao todo, 95.721 pessoas foram infectadas, 106.169 pacientes aguardam diagnóstico e 78.768 indivíduos foram recuperados. Os dados são de boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras.

São 38.048 casos e 1.165 óbitos em São Bernardo, 27.617 positivos e 816 falecimentos em Santo André, 12.388 confirmações e 546 mortes em Diadema, 7.976 diagnósticos e 406 vítimas fatais em Mauá, 5.922 infectados e 296 perdas em São Caetano, 2.986 casos e 113 óbitos em Ribeirão Pires e 784 positivos e 28 falecimentos em Rio Grande da Serra.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) exclusivos para o tratamento de pacientes com a Covid é de 58% em Santo André, 61% em São Bernardo, 38% em São Caetano e 35% em Diadema. Mauá não informa o percentual no boletim diário e não respondeu ao questinamento do Diário. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não dispõem de unidades de terapia intensiva.

São Paulo registra 45.136 mortes e 1.388.043 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Do total, 1.222.776 se recuperaram e 10.856 estão em acompanhamento. A ocupação dos leitos de UTI é de 61,8% no Estado e de 66,9% na Grande São Paulo.

O Ministério da Saúde contabiliza 187.291 falecimentos e 7.263.619 diagnósticos de Covid no País. São pelo menos 6.286.980 pessoas recuperadas, enquanto 789.348 estão em acompanhamento.