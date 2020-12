Idosos em casa de repouso reencontram familiares, mas separados por vidro

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/12/2020 | 00:01



Após meses de encontros virtuais por meio de celular ou computador, desta vez os 20 idosos assistidos pela casa de repouso Mais Viver, no bairro Jardim, em Santo André, puderam acenar e sorrir para seus familiares de forma presencial. Mesmo que a singela celebração de ontem à noite tenha sido realizada sem o contato fisico – por conta da pandemia da Covid-19 –, já bastou para amenizar a saudade de todos.

O encontro foi chamado de 1ª Cantata de Natal, na qual os idosos ficaram sentados do lado interno da casa, e os familiares do lado externo. Separados por um vidro, aproveitaram a música ao vivo e puderam tirar fotos com seus familiares, respeitando o distanciamento físico e evitando aglomeração. Bexigas também foram distribuídas para compor todo o cenário natalino.

“Foi uma forma de homenagear todas as famílias, que sempre foram muito presentes com a casa, e também distrair os idosos, para saírem um pouco da rotina de isolamento”, comenta a sócia-proprietária Silvia Magro, 47 anos, que coordena a instituição ao lado de Lia Abdala.

Alessandra Garcia, 50 anos, foi visitar a mãe, a aposentada Regina Garcia, 75, que está na casa desde março e aprova a medida adotada pelo local. “Tudo é novo, então precisa ser adaptado. Desde março que praticamente não via minha mãe assim, de perto, e foi muito bom. Tenho certeza que para ela também”, avalia.

O tio da decoradora Elaine Guenka, 57, o aposentado Osvaldo Guenka, 82, está na casa desde o início da pandemia, já que morava sozinho e a família optou pelo espaço justamente para controlar que ele não saísse e ficasse exposto ao risco da Covid-19. Elaine se emocionou.

“Sabemos que eles são muito bem cuidados aqui, mas o abraço faz falta. É necessário, às vezes, ficar frente a frente para matar a saudade”, comenta. Segundo a decoradora, ela teve de tirar a máscara para seu tio a reconhecer. “Tirei rapidinho e ele conseguiu acenar para mim, me reconhecendo”, disse.