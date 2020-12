Causas de inadimplência no Brasil

Do Diário do Grande ABC



Consumir e não pagar devia ser exceção, mas atualmente a inadimplência faz parte da realidade da maioria dos brasileiros. Dever e não pagar é resultado de diversos fatores externos e de padrões de comportamento que são escolhidos pelo consumidor. Qualquer débito em atraso é suficiente para que qualquer pessoa física ou jurídica possa ter nome inserido no sistema de proteção ao crédito brasileiro. Motivos como perda de emprego, diminuição de renda e hábito de consumo incompatível com os ganhos levam ao endividamento e geram inadimplência. Cerca de 61,3 milhões de brasileiros estão inadimplentes, equivalente a 39,2% da população total, de acordo com a pesquisa realizada pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil em janeiro. Em nível regional, o Norte do País apresenta o maior índice de devedores.

Os principais fatores são – o fato de os consumidores saberem pouco ou nada sobre o valor das suas contas básicas e desconhecer o orçamento doméstico – o quanto se gasta de luz, água, aluguel, condomínio, telefone – são fatores que aumentam significativamente a chance de inadimplência. Apenas 61% deles sabem pouco ou nada sobre o número de parcelas no cartão de crédito. A diminuição da renda oriunda das políticas públicas de combate à pandemia é fator de desestímulo ao consumo e reflete na inadimplência de obrigações contratadas antes da pandemia e nas contas continuadas. Aspectos relacionados à ausência de educação financeira também são vistos como fatores de inadimplência, como os gastos além do orçamento, consumo irresponsável, falta de controle das parcelas em aberto no cartão de crédito, falta de controle dos cheque pré-datados, ausência de compreensão dos extratos bancários somados à impossibilidade de poupar geram inadimplência e superendividamento.

Podemos relacionar três grandes grupos que levam à inadimplência: comportamental, riqueza e o tributário. No grupo do comportamento estão todos os hábitos que levam as pessoas a comprar, incluindo consumo atrelado ao bem-estar e à compulsão, as pequenas despesas da rotina, os agrados pessoais. No da riqueza estão aspectos relativos aos ganhos econômicos e podem ser entendidos como salários, dividendos, ganhos diversos e com desemprego, diminuição de renda, perda de bens. O tributário é o menos percebido, além dos impostos pagos diretamente, são verificados na ausência de escrituração contábil adequada do MEI (Micoempreendedor Individual), na confusão patrimonial entre empresa e proprietário, no assalto ao caixa da empresa para pagamentos pessoais.

Para que as pessoas saiam da inadimplência, é preciso controlar a vida financeira. Desta forma os inadimplentes poderão voltar a ser bons pagadores.

Alexandre Damasio Coelho é presidente da CDL São Caetano e advogado.

Velha política

Nojo e náusea foi o que senti quando a velha (política), e por alguns chamada como raposa velha, ao me cumprimentar tocou em minha costa de forma asquerosa. Hoje sei de sua atitude ardilosa. E por que não entendi e não ouvi minha voz interior quando essa já me mostrava toda a trapaça. Mas hoje, depois de muito desgosto (foi candidata a vereadora de Mauá), ou até raiva, estou equilibrada e consigo entender que essas pessoas (políticos) são gente comandada pelo diabo. Acreditam que são iguais? São tão pobres que só têm dinheiro. Deus, tenha misericórdia deles. Porque eu não tenho.

Rosângela Caris

Mauá

Secretariado

Nem bem tomou posse, o prefeito eleito José de Filippi Júnior, de Diadema, já começa cometendo falhas gritantes ao nomear para o secretariado apenas pessoas ‘importadas’, segundo este Diário (Política, dia 19). Será que essas pessoas escolhidas conhecem de fato a cidade e seus problemas? Será que no município, onde Filippi teve a ousadia de se eleger por três mandatos, fato inédito na história política de Diadema, não existem pessoas competentes para ocupar esses cargos e seguirem à risca o plano de governo elaborado pela equipe do PT? O prefeito já parou para pensar quanto tempo sua equipe vinda de fora irá precisar para, primeiro, se entrosar com o funcionalismo público municipal e, segundo, conhecer Diadema ponta a ponta e tomar conhecimento dos problemas? É profundamente lamentável essa escolha. Se bem que durante as administrações petistas em Diadema o sistema de escolha era o mesmo. É filme reprisado, infelizmente.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Vacinar já!

Vidas importam. Então, é vacinar e lembrar: ‘é a economia, estúpido’, já dizia James Carville, consultor político norte-americano. E ponto final!

Tânia Tavares

Capital

Honrado

Deixei de ser assinante da ‘dona’ Folha, como diz o renomado Gregório Byington Duvivier. Sou leitor deste prestigioso periódico Diário desde quando chamava News Seller e eu residia na Vila Assunção, em Santo André, minha cidade de nascença, e considero-me bem informado por ser assinante. Também sinto-me honrado quando minhas reles escrevinhações são publicadas nesta coluna Palavra do Leitor, espaço democrático, onde ‘diarionetes’ – gregos e troianos – tornam de domínio público seus posicionamentos sobre os cruciantes problemas que afetam nosso cotidiano. Minha amiga andreense, a dona Miquelina Pinto Pacca, que é beata zelosa e frequenta a Catedral do Carmo, iniciou novena rogando a intercessão do São Francisco de Sales (1567-1622), para que no ano vindouro centuplique o número de assinantes e anunciantes do filho do News Seller. Que a padroeira do pito aceso nos tenha como pupilos sempre.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Senadores e deputados

Um soluço amargurado dos idosos aposentados que, ao conseguirem mais de 66 mil assinaturas no e-Cidadania, documento antes confiável, sentem na carne mais uma negativa proveniente da ‘má vontade política’ exercida contra aposentados. O documento foi tão real que o senador Paulo Paim logo o transformou no PL (Projeto de Lei) 3.657/2020, que, passados muitos meses, ainda não foi colocado em plenário, ferindo a dignidade e tranquilidade dos pobres velhinhos. Silêncio sepulcral ante tanto disse-me-disse! Com este já são quatro os projetos para aposentados que foram covardemente boicotados no Congresso. Está assinado por 35 milhões de aposentados do regime geral da Previdência Social.

Almir Papalardo

Rio de Janeiro