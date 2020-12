Em assembleia, Paulo Serra é ratificado como presidente do Consórcio

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 20:23



Em assembleia geral extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira (21), o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi formalmente reconduzido, por votação, à presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Após acordo firmado entre eleitos e reeleitos na região dentro do campo majoritário, o crivo simbólico oficializou o nome do tucano para o comando da entidade no exercício de 2021. Ele irá substituir Gabriel Maranhão (Cidadania), de Rio Grande da Serra, no posto desde janeiro, tendo o próximo gestor de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), na condição de vice-presidente da entidade.



Com o acerto prévio no fim da semana passada, a escolha se deu de forma unânime, em votação feita por meio de videoconferência. Diante da decisão, Paulo Serra ficará pela segunda vez à frente do Consórcio. Ele volta ao cargo depois de ocupar a direção da instituição regional em momento conturbado em 2019, quando três prefeitos (de Diadema, São Caetano e Rio Grande da Serra) encaminharam a saída da entidade durante o mandato, em decorrência de discordâncias na gestão do colegiado. Frente ao compromisso de mudanças, os desligamentos, no entanto, foram revertidos nas respectivas câmaras.



Todos os prefeitos eleitos e reeleitos do Grande ABC participaram do pleito no encontro virtual. Paulo Serra reiterou planejamento de fortalecer ações para conter avanço da pandemia do coronavírus na esfera regional. “É uma grande honra poder presidir o Consórcio ABC novamente. Tínhamos como principal meta, em 2019, o resgate do colegiado e o fortalecimento da entidade. Com um novo modelo de gestão, conseguimos reunificar o Consórcio e, agora, o principal desafio será a criação de um plano regional de vacinação e combate à Covid”, disse.