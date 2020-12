Novo prefeito Marcelo Oliveira anuncia dez secretários em Mauá

Júnior Carvalho

21/12/2020



O prefeito eleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), anunciou nesta segunda-feira dez dos seus secretários. Parte da equipe já integrou o primeiro escalão no Paço mauaense durante as gestões dos ex-prefeitos Donisete Braga (ex-PT, hoje PDT), como a futura chefe da Saúde, Celia Cristina Pereira Bortoletto, e Oswaldo Dias (PT). Para chefiar a pasta de Planejamento Urbano, Marcelo escalou o ex-vereador Rômulo Fernandes (PT). O petista já atuou no passado como secretário de Relações Institucionais e foi superintendente da Arsep (Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mauá). Ele também integra a equipe de transição de governo.

Como era ventilado no bastidor, o também ex-vereador José Luiz Cassimiro (PT) assume a Secretaria de Educação. O petista também já foi secretário nos governos de Oswaldo. Mulher do ex-prefeito, a vice-prefeita eleita, Celma Dias (PT) acumulará a função com a de secretária de Mulheres, pasta criada durante o governo do atual prefeito, Atila Jacomussi (PSB).

Ex-vice-prefeito, ex-deputado federal, Helcio Silva (PT) retorna ao Paço mauaense como secretário de Mobilidade Urbana. Helcio foi eleito vice na chapa de Donisete, em 2012, mas renunciou ao posto posteriormente para assumir cadeira na Câmara Federal. Nos últimos anos da gestão, retornou à cidade como secretário de Assuntos Jurídicos. Para essa última pasta, inclusive, Marcelo nomeará o advogado Matheus Martins Sant’Anna, que é chefe de gabinete do petista na Câmara e liderou a área jurídica da campanha vitoriosa do petista.

Outro quadro conhecido nos governos petistas em Mauá é o ex-vereador e ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB), que assumirá Administração. Para o posto de secretário de Finanças, Marcelo indicou Paulo José de Almeida, que chefiou o setor no governo do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), em São Bernardo.

Xênia Pedrosa de Sousa Dispore assumirá Assistência Social. Oriundo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, entidade que formou politicamente o hoje prefeito eleito, o metalúrgico Nelsi Rodrigues da Silva, o Morcegão, comandará a Secretaria de Trabalho e Renda - é formado em gestão financeira e pós-graduado em direito municipal e políticas públicas e, no passado, representou o sindicato na Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, braço do Consórcio Intermunicipal.