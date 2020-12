Com gol de Thiago Silva, Chelsea vence West Ham e sobe no Inglês

21/12/2020 | 19:19



Com direito a gol do brasileiro Thiago Silva, o Chelsea voltou a vencer no Campeonato Inglês, nesta segunda-feira. Jogando em casa, no Stamford Bridge, o time londrino derrotou o West Ham por 3 a 0. O atacante Tammy Abraham marcou os outros gols, ambos nos minutos finais da partida.

O triunfo, após duas derrotas consecutivas, deixa o Chelsea com 25 pontos, no quinto lugar, mais próximo do G-4, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões. Assim, a equipe londrina desbancou o rival Tottenham para o sexto posto da tabela, com a mesma pontuação - o time estava liderando a tabela há três rodadas. Já o West Ham é o 10º, com 21 pontos.

Mesmo jogando na casa do adversário, o West Ham começou um pouco melhor e até balançou as redes aos seis minutos. Mas o gol foi anulado por impedimento. A reação do Chelsea veio três minutos depois. Mason Mount cobrou escanteio na área e Thiago Silva surpreendeu a marcação ao cabecear com força para as redes.

Contando ainda com os brasileiros Jorginho e Emerson em campo, o Chelsea controlava a partida, embora sem criar mais chances perigosas no ataque. O setor ofensivo só funcionou bem na reta final do jogo. Foi quando Tammy Abraham brilhou sozinho aos 33 e aos 35 minutos, anotando dois gols e selando a vitória dos anfitriões.

Mais cedo, o Burnley derrotou o Wolverhampton por 2 a 1, em casa. Ashley Barnes e Chris Wood marcaram os gols dos vitoriosos. O Burnley chegou aos 13 pontos, mas segue tentando se recuperar na tabela. É o 16º, apenas duas posições acima da zona de rebaixamento. Já o Wolverhampton é o 11º, com 20.