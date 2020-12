Vai para o interior ou litoral de São Paulo? Confira os melhores horários para viajar

Redação

Do Rota de Férias



21/12/2020 | 18:48



Começa hoje em São Paulo a Operação Réveillon e Verão 2021, que tem como objetivo garantir maior segurança e conforto a quem for viajar para as festas de final do ano e em toda a temporada de verão. Mesmo com a operação, o Governo de São Paulo reforça a importância de evitar viagens desnecessárias e a exposição ao risco de contaminação por covid-19.

Além dos reforços operacionais e de fiscalização para atendimento aos usuários e monitoramento das rodovias mais movimentadas, as medidas visam minimizar os impactos causados pelo aumento do fluxo de veículos. Isso porque, de 21 a 4 de janeiro, estão previstos mais de 3,5 milhões de veículos nas rodovias litorâneas do estado de São Paulo.

Além disso, durante toda a temporada, a expectativa na movimentação é de 700 mil veículos por final de semana.

Melhores horários para viajar

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), confira os melhores horários para viajar de carro nos próximos dias:

21 de dezembro (segunda-feira) – As estradas estarão mais livres entre 22h e meia-noite.

– As estradas estarão mais livres entre 22h e meia-noite. 22 de dezembro (terça-feira) – As estradas estarão mais livres entre meia-noite e 8h e 20h e meia-noite.

– As estradas estarão mais livres entre meia-noite e 8h e 20h e meia-noite. 23 de dezembro (quarta-feira) – As estradas estarão mais livres entre meia-noite e 22h e 22h e meia-noite.

– As estradas estarão mais livres entre meia-noite e 22h e 22h e meia-noite. 24 de dezembro (quinta-feira) – As estradas estarão mais livres entre meia-noite e 6h.

– As estradas estarão mais livres entre meia-noite e 6h. 25 de dezembro (sexta-feira) – As estradas estarão mais livres entre 2h e 6h.

– As estradas estarão mais livres entre 2h e 6h. Entre os dias que antecedem o Réveillon , os melhores horários para viajar são entre meia-noite e 7h e 22h e meia-noite.

, os melhores horários para viajar são entre meia-noite e 7h e 22h e meia-noite. 31 de dezembro (quinta-feira) – As estradas estarão mais livres entre meia-noite e 5h.

As estradas estarão mais livres entre meia-noite e 5h. 1º de janeiro (sexta-feira) – As estradas estarão mais livres entre 2h e 6h.

As estradas estarão mais livres entre 2h e 6h. Até 4 de janeiro, os melhores horários para viajar de carro em São Paulo são entre meia-noite e 6h e 22h e meia-noite.

Expectativa de movimentação nas estadas em São Paulo

Confira a expectativa de movimentação nas estradas em São Paulo segundo a ARTESP:

SP 055 – LITORAL NORTE (RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI) – Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 630 mil veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de quase 1,9 milhão de veículos.

Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 630 mil veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de quase 1,9 milhão de veículos. SP 055 – LITORAL SUL (PADRE MANOEL DA NÓBREGA) – Entre os dias os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 1,1 milhão de veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de 4,1 milhões de veículos.

– Entre os dias os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 1,1 milhão de veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de 4,1 milhões de veículos. SP 098 – (MOGI- BERTIOGA – RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO) – Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 350 mil veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de mais de 900 mil veículos.

Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 350 mil veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de mais de 900 mil veículos. SP 125 – (RODOVIA OSWALDO CRUZ) – Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de quase 200 mil veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de quase 600 mil veículos.

Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de quase 200 mil veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de quase 600 mil veículos. SP 270 – (RODOVIA RAPOSO TAVARES) – Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de MAIS DE 1,1 milhão de veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de quase 5 milhões de veículos.

Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de MAIS DE 1,1 milhão de veículos. Entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2021, a previsão é de quase 5 milhões de veículos. Travessias litorâneas – A Operação Verão 2021 também vai ocorrer nas oito travessias litorâneas de São Paulo. Serão disponibilizadas 30 balsas, no total, além de monitoramento operacional e equipes de manutenção 24 horas, informações em tempo real nos PMvs e no aplicativo Travessias.

Rodovias concedidas

Previsão de tráfego de veículos entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro 2021:

Sistema Anhanguera-Bandeirantes: fluxo de aproximadamente 6 milhões de veículos nas praças de pedágio próximas à Capital, em ambos os sentidos.

Na Rodovia Presidente Castello Branco (SP280), principal eixo de ligação para a região Oeste do Estado, há previsto um fluxo de aproximadamente 4,1 milhões de veículos nas praças próximas à Capital, em ambos os sentidos.

Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, o volume de tráfego previsto é de 2,3 milhões de veículos entre descida e subida da serra.

Para a concessão da Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, principal destino para o litoral norte e região de Campos de Jordão, o volume de tráfego deve ser de 3,1 milhões de veículos em ambos os sentidos, entre leves e pesados.

Na Rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte, Natal e Final de Ano, há previsão de fluxo de aproximadamente 604 mil de veículos nas praças de pedágio.