Treino do São Paulo tem desfalque de Luciano e discurso de Julio Casares

21/12/2020 | 18:38



O atacante Luciano não treinou em campo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, mas ainda tem chances de reforçar o São Paulo na partida contra o Grêmio, na quarta, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogador está em tratamento de um pequeno estiramento no músculo adutor da perna esquerda.

Luciano sofreu a lesão no clássico contra o Corinthians, no último dia 13. Desde então, ele tem feito tratamento em três períodos para ficar à disposição para a partida diante do Grêmio. Ele desfalcou a equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, no quarta-feira passada, também pelo Brasileirão.

Caso não tenha condições de enfrentar o Grêmio, Luciano deve ser substituído novamente por Tchê Tchê, o escolhido pelo técnico Fernando Diniz para iniciar a partida diante do Atlético-MG. Em relação aos jogadores considerados titulares, o São Paulo não tem outros desfalques.

Antes do treino desta segunda, o presidente eleito do São Paulo, Julio Casares, discursou para o elenco. Foi a primeira vez que ele visitou o CT da Barra Funda após ganhar a eleição do dia 12 de dezembro. Ele assume o comando do clube no dia 1º de janeiro e terá mandato até o fim de 2023.

Casares discursou ao lado do atual presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, do diretor executivo de futebol Raí, do diretor adjunto de futebol Fernando Chapecó e do conselheiro vitalício Carlos Belmonte, que estará na gestão do futebol a partir de 2021.

"Queria agradecer ao Leco pela transição. Quero deixar registrada a minha alegria por ter o Raí continuando esse projeto. O que nos temos que fazer é dar tranquilidade para o Fernando (Diniz) e a comissão técnica, com vocês continuem esse belo trabalho", discursou Casares.