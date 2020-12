Bahia contrata Dado Cavalcanti para substituir Mano Menezes

21/12/2020 | 18:30



O Bahia anunciou na tarde desta segunda-feira o nome do seu novo treinador. Dado Cavalcanti foi o treinador do time de transição (sub-23) até o início da pandemia, em março, quando o projeto precisou ser interrompido. Agora ele assume o posto de Mano Menezes, demitido após a derrota para o Flamengo por 4 a 3. Além do revés, o treinador foi muito criticado pela forma que agiu em relação à denúncia de racismo feita pelo meia Gerson.

Durante sua primeira temporada no Bahia, iniciada em abril de 2019, Dado levou a equipe para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e para o título do Campeonato Baiano, o qual esteve em mais da metade da campanha. Ele terá como auxiliares, nesse novo desafio, Cláudio Prates e Pedro Gama.

Pernambucano de 39 anos, Dado Cavalcanti também já treinou Santa Cruz, Coritiba, Ponte Preta, Náutico, CRB, Ceará, Paraná e Paysandu. Foi bicampeão da Copa Verde e campeão paraense pelo Paysandu, além da Copa Pernambuco, pelo Santa Cruz.

O treinador assume o time principal do Bahia no momento mais delicado da temporada. A equipe tricolor vem de cinco derrotas consecutivas no Brasileirão e ocupa a 16ª colocação, com os mesmos 28 pontos do Vasco, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O primeiro desafio será diante do Internacional, em jogo marcado para domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada.