O MESC como cenário, ontem e hoje!

22/12/2020 | 07:00



Mesc (Movimento de Expansão Social Católica) nasceu sob inspiração da mais antiga Paróquia do Grande ABC, a da Boa Viagem, na segunda metade da década de 1950. Um espaço verde maravilhoso que resistiu à corrida imobiliária que atingiu a antiga Linha Jurubatuba do Núcleo Colonial de São Bernardo, aberta e ocupada a partir de 1877.

Roberta Roberti, uma das filhas de José e Édine, lembrou da página Memória e enviou as fotos de hoje: os pais em 1970 e em 2020. E a família reunida. Roberta nos conta:

- O pai – José Madeira – empresário em São Bernardo, hoje aposentado; a mãe, Édine, dona de casa.

- O casamento, em 19 de dezembro de 1970, foi na Igreja Matriz Sagrada Família, de São Caetano.

- A festa de casamento, claro, no Mesc, em São Bernardo.

- Nessa festa de 1970 os amigos colocaram o casal em cavalos, e desde então a foto, transformada em pôster, decora a sala da família.

Neste 2020, por conta da pandemia, a família não fará a comemoração do jubileu de ouro, mas a foto foi refeita, num dia muito especial para o casal e para a família toda. Alegria dos filhos Marco, Flávio e Roberta e todos os demais.

Diário há meio século

Terça-feira, 22 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1416

Manchete – Queda de Wladislaw Gomulka, do Partido Comunista da Polônia, preocupa o Vaticano.

São Bernardo – Volkswagen libera os filmes apreendidos com fotos feitas pelo fotógrafo Pedro Martinelli, do Diário, que cobriu o incêndio da Ala 13 da indústria de São Bernardo.

São Caetano – Governador Roberto Sodré inaugura nova ala da Escola de Engenharia Mauá, que recebeu seu nome.

Futebol – Domingo importante (em 20 de dezembro de 1970):

- Vila Vivaldi empata com o Universo em 1 a 1 e conquista a Taça São Bernardo.

- Rodada do Supercampeonato de Santo André, domingo: Bom Pastor 4, Sete de Setembro 3; Humaitá 5, Santos 0; Alvinegro 4, Vila Alice 0.



Em 22 de dezembro de...

1920 – Amistoso em Mauá, Pilar local recebe o Spesia, da Capital, para dois jogos amistosos.

Nota – À época, Mauá chamava-se Pilar e era bairro do município de São Bernardo.

- Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos) divulga a tabela do Campeonato Municipal de São Paulo, com a participação de duas equipes de São Caetano: São Caetano EC e Rio Branco FC.

- A Liga Ciclo-Motociclista de São Paulo realiza corrida entre a Capital e o Alto da Serra, cruzando São Bernardo (ida e volta), com a participação de 15 ciclistas.

Vencedor da prova: Antonio Ardany, da equipe Amigos Cordiais, que cumpriu 100 quilômetros em três horas, 32 minutos e 75 segundos, pedalando uma Bianchi-Pirelli.

1955 – Repercutia, em São Paulo, a morte do escultor Victor Brecheret, ocorrida no domingo, 18 de dezembro. Paulistano, detentor do 1º Prêmio da I Bienal de Arte Moderna de São Paulo, Brecheret consagrou-se com a idealização do Monumento às Bandeiras.

Ao seu velório estiveram nomes como Gofredo da Silva Telles (pai e filho), Lazar Segall, Rino Levi (o arquiteto que idealizou o Paço e Centro Cívico de Santo André), Menotti del Picchia, Anita Malfatti (que morou em Diadema), Luiz Martins e Julio Guerra.

- Empregados da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí reivindicam reajuste de seus salários, na base de 1.000 cruzeiros fixos.

Santa do Dia

FRANCISCA XAVIER CABRINI (Itália, Lombardia, 1850 – Estados Unidos, Chicago, 1917). Madre Cabrini fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus

Em 30 anos de intensa atividade, Francisca Cabrini fundou 67 Casas na Itália, França e nas Américas, no Brasil inclusive. Mais de 30 vezes cruzou os oceanos aquela ‘pequena e fraca professora lombarda’, que enfrentava, destemida, as autoridades políticas em defesa dos direitos de seus imigrantes nos novos lares