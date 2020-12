Paulo Serra confirma Cleide como titular da Educação

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 16:34



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), confirmou que a professora Cleide Bochixio, figura ligada ao tucanato de São Paulo, será a nova titular da pasta de Educação, conforme adiantado pelo Diário. “Ela vai ser a secretária, é um quadro excepcional”, classificou. De acordo com a declaração do chefe do Executivo, Cleide irá regressar à administração municipal após três anos de hiato, quando deixou o Paço – foi adjunta da ex-vice-prefeita Dinah Zekcer (PTB) até setembro de 2017 – para atuar como número dois da área no governo do Estado.

A nomeação de Cleide tende a ser concretizada no começo de janeiro, via Atos Oficiais. Paulo Serra considerou que a competência técnica e experiência da professora na cidade são credenciais para novo momento classificado como desafiador em 2021, ainda de pandemia de Covid-19 com possibilidade de aulas híbridas. “A Cleide já foi secretária, adjunta, conhece a rede municipal com bastante detalhe e, com certeza, vai dar continuidade no trabalho de evolução”, pontuou, ao registrar o plano de entregar dez creches. “Inauguramos oito (unidades) e temos outras duas em fase final.”

O anúncio do prefeito efetiva a primeira mudança no alto escalão no governo tucano. Ele já disse, em outras entrevistas, contudo, que fará ajustes pontuais na equipe. “Funcionou até agora, saldo é positivo.” Paulo Serra evitou polêmicas em torno do nome de Dinah, que permaneceu no cargo de comando da pasta praticamente nos quatro anos do primeiro mandato. “Dinah cumpriu papel importante, inclusive, dentro daquilo que era prioridade.” Com longa trajetória política em Santo André, o que inclui 16 anos consecutivos na Câmara, a petebista se afastou do posto somente no período de crise sanitária – quem exerceu a função desde a licença foi a então número dois Gilzane Machi.

“A Cleide vem para contribuir ainda mais com a cidade. Já conversamos sobre o trabalho (a ser executado). Ela foi adjunta no começo do nosso governo, mas recebeu convite, na ocasião, desafiador, e agora encontra situação bem melhor do que em 2017. O desafio maior, penso, será com a qualidade (do ensino), até porque os pilares pós-Covid serão Educação e desenvolvimento econômico, duas áreas bastante afetadas pelos efeitos da pandemia. O retorno da Cleide nos deixa entusiasmados, e ela está voltando muito animada. Santo André ganha muito”, ratificou o tucano.

Cleide chegou a atuar como secretária em Santo André na gestão de Aidan Ravin (Republicanos, 2009-2012). Apesar de discreta, era elogiada pelo trabalho na pasta a despeito de o governo não ter sido reeleito, à época. A professora não respondeu aos contatos da equipe do Diário para tratar do assunto.

OUTRAS MEXIDAS

O vereador Coronel Edson Sardano (PSD) está encaminhado internamente pelo governo tucano a voltar ao comando da Secretaria de Segurança, que está hoje nas mãos de José Roberto Crisóstomo. O pessedista exerceu o posto por quase três anos – o assento na Câmara passaria para Marilda Brandão, primeira suplente do PSD. Outro parlamentar que tende a regressar ao primeiro escalão é Marcelo Chehade (PSDB), cotado a assumir Esportes. Primeiro suplente do tucanato, Márcio Colombo seria alçado à cadeira. Embora haja especulações na Cultura, a pasta deve continuar sob chefia de Simone Zárate.