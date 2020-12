Morre César Franco de Moraes, ex-técnico do EC Santo André e do EC São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 16:29



Morreu nesta segunda-feira, 21, em Cubatão, César Franco de Moraes, ex-Santo André, EC São Bernardo, Santos, Seleção Brasileira e seleção paulista. Aos 79 anos, o motivo do óbito é “desconhecido” e, por isso, a família acredita que tenha sido morte natural. Em 2019, ele sofreu um AVC, que lhe deixou complicações. Em razão disso, inclusive, vivia em uma casa de repouso.

César Franco foi o primeiro preparador físico do Ramalhão, em 1968. Na temporada seguinte, com a saída do treinador Manga para o XV de Piracicaba, em janeiro, assumiu o lugar, comandando o time até maio. Regressou em 1984 para compor a comissão técnica de Jair Picerni. Já no Cachorrão, o profissional teve três passagens: 2000, 2003 (sub-20) e 2010.