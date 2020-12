Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 16:27



Na tarde desta segunda-feira (21), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do homem de 22 anos que se afogou neste domingo (20), por volta das 17h, em represa do Parque do Pedroso, altura da Rua Rio Madeira, Santo André. Foram enviados para as buscas quatro mergulhadores.

Ontem morreu homem de 42 anos na Estrada Rio Acima, Jardim Sandra, Mairiporã, em São Paulo. Também foi a óbito após afogamento rapaz de 17 anos na Pedreira Pátio Morro Grande, altura da Rua Raimundo da Cunha Matos, Freguesia do Ó, na Capital.