Leandra Leal teria se casado com cineasta em cerimônia intimista

21/12/2020 | 16:10



Enquanto algumas celebridades adoram realizar festas extravagantes e casamentos para lá de gigantescos para comemorar a união com seus companheiros, outros famosos preferem manter a discrição e preservar o amor. Por isso, optam por um casório privado. Esse parece ter sido o caso de Leandra Leal, que segundo informações do colunista Leo Dias teria se casado com o cineasta Guilherme Burgos no dia 21 de dezembro de 2020 na Praia do Canto, localizada na cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro.

Conforme informa o colunista, pessoas que estavam no local disseram que a cerimônia foi intimista e sem convidados. Na praia, só estavam Leal e Burgos, que estão juntos há dois anos. Aliás, o noivo teria fotografado a noiva e, logo após, posicionado a câmera para que pegasse os dois, quando trocaram as alianças. Em seguida eles teriam mergulharam no mar, onde dividiram o buqueÌ? e fizeram um espécie de celebraçaÌ?o.

A assessoria de imprensa da atriz não foi encontrada para confirmar a informação. Lembrando que eles se conheceram durante as gravações da série Aruanas, da Globo.