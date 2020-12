Fãs especulam que Anitta já teve um romance com Vitão

21/12/2020 | 16:10



Anitta lançou recentemente um documentário na Netflix, intitulado Made in Honório e ela mostra diversos momentos de sua carreira até mesmo alguns dos rapazes que já passou por sua vida.

Mas esses mesmos homens estão todos com um emoji de gatinho dentro do documentário para preservar a identidade deles, mas isso não foi o suficiente para que os fãs tomassem um susto com dois rapazes específicos.

O primeiro é o atual namorado de Luísa Sonza, Vitão, que os seguidores juram que está posando ao lado de Anitta. O FBI dos internautas é tão grande que eles compararam até uma roupa e a cor dela para ver se era realmente o cantor.

Lembrando que Luísa e Anitta já contam com duas músicas em parceria, será que elas fizeram parceria no boy também!? O segundo rapaz que intrigou os seguidores foi Caio Cabral, que participou do De Férias com o Ex Brasil.

Diferentemente do que fizeram com Vitão, os internautas foram atrás de comparar as tatuagens do influencer. Que loucura, né!?