Santo André confirma retorno do técnico Paulo Roberto

O Santo André confirmou no início da tarde desta segunda-feira (21) que chegou a um acordo para retorno do técnico Paulo Roberto Santos. Inicialmente o treinador regressa para comandar o time no Campeonato Paulista da Série A-1 (entre fevereiro e maio), mas existe possibilidade de permanência do profissional para o Brasileiro da Série D, que começa logo após o término do Estadual e se estende até o segundo semestre.

"Não houve acerto (contratual) para a Série D e, sinceramente, até esperava que fosse ocorrer um compromisso para a temporada toda, mas ficou conversado, apalavrado, para que isso aconteça", disse Paulo Roberto. "Minha casa hoje é o Santo André, então o sentimento é esse mesmo: voltar para casa"declarou o treinador, que apesar das fortes ligações com Atlético Sorocaba, São Bento e Rio Claro, chega para sua terceira passagem no Ramalhão (as outras foram em 2013 e 2019/2020). Apesar de se apresentar apenas dia 11 de janeiro, o treinador já trabalha nos bastidores, em conjunto com a diretoria, para formar o elenco andreense para o Paulistão.

"Como dizem no Vaticano: fumaça branca, habemus papa. O Paulo está fechado para o Campeonato Paulista e temos opção apalavrada de que, dependendo como a coisa andar na sequência, fica conosco para a Série D. Vai depender de todas as circunstâncias e orçamento que vamos ter de criar para a Série D", explicou o presidente do Santo André, Sidney Riquetto. "Ele sempre foi a opção número um do Santo André. O que ficou acertado com ele é que não faríamos contato com outro treinador sem que antes tivéssemos a posição momentânea dele. Como a rescisão (com a Ferroviária) inclusive já saiu no BID, então vamos contar com ele", complementou o dirigente ramalhino.