21/12/2020 | 15:05



O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PMDB), anunciou que a partir desta terça-feira, 22, tira dez dias de licença para o convívio com a família. "Fiquei muito ausente da minha família ao longo deste ano", disse o governador. Durante este período, o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (DEM) assume o cargo de governador até seu retorno, programado para o dia 3 de janeiro.