Jornalista da Globo cobra coxinha de Ana Maria Braga ao vivo e confessa: - Sou seu fã

21/12/2020 | 14:52



O jornalista Hélter Duarte provou que é gente como a gente. Na manhã desta segunda-feira, dia 21, o apresentador do Bom Dia Brasil se mostrou nervoso com a entrada ao vivo de Ana Maria Braga no jornal e disparou: Sou seu fã.

O jornalista mal conseguiu conter a emoção e, mesmo antes que Ana tivesse a chance de comentar sobre os pontos altos do Mais Você, Hélter aproveitou o momento para tietar a apresentadora.

- Antes de você falar qualquer coisa, eu só quero dizer duas coisas. Estou nervoso de estar te chamando aqui e um dos traumas da minha vida é nunca ter comido a coxinha que você mandou para a Ana Paula Araújo. Espero que um dia essa injustiça seja reparada, Ana Maria.

Surpresa com as declarações do jornalista, a apresentadora, que no momento acariciava sua cadela Peppa, riu e lisonjeada garantiu que resolveria a questão.

- [A injustiça] Será reparada brevemente, Hélter, com certeza. Se Deus quiser!