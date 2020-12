Elliot Page publica primeira foto desde que afirmou ser um homem transgênero

21/12/2020 | 14:52



O ator Elliot Page publicou, em seu Instagram, a primeira selfie desde que fez uma declaração revelando ser um homem transgênero. Elliot, que antes se identificava como Ellen Page, compartilhou a foto e escreveu a seguinte legenda:

Do fundo do meu coração, obrigado. O amor e apoio de vocês tem sido o maior presente. Fiquem seguros. Estejam lá um para o outro. Vejo vocês em 2021.

Elliot declarou ser um homem transgênero no início de dezembro de 2020, também através de uma publicação no Instagram. O ator ganhou destaque quando participou da série The Umbrella Academy e do filme Juno.

Depois da revelação, Elliot recebeu o apoio, nas redes sociais, de alguns atores com quem contracenou em The Umbrella Academy. Elliot Page também recebeu mensagens de apoio da esposa, Emma Portner.