Fora dos planos de Casares, Alexandre Pássaro confirma saída do São Paulo

21/12/2020 | 14:25



Alexandre Pássaro, gerente executivo de futebol do São Paulo, confirmou nesta segunda-feira que deixará o cargo ao fim de seu contrato, no dia 31. Ele está fora dos planos do presidente eleito Julio Casares, que assume o clube tricolor no dia 1° de janeiro, mas a transição já está sendo feita. O dirigente escreveu uma carta de despedida divulgada nas redes sociais para falar sobre a sua saída.

No texto, Pássaro diz que não conversou com Casares, mas foi comunicado de que não vai permanecer, ao contrário do diretor de futebol Raí, que será mantido até fevereiro, quando termina a atual temporada, e assegurou que não se sente ressentido por não poder acompanhar mais a equipe até o fim do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, torneios nos quais o São Paulo tem chances de título.

"Não tenho nenhum tipo de ressentimento pelo fato de não estar presente no desfecho da temporada. O momento vivido pela equipe que foi montada por nós, a retomada da confiança do torcedor e as manifestações públicas de figuras que são verdadeiras referências já me fazem muito feliz neste momento e trazem a certeza de que este departamento de futebol do SPFC - marcado hoje pela profissionalização absoluta - sofreu profunda melhora e evolução nos últimos anos", disse Pássaro.

"Confio e torço para que o trabalho, que terá continuidade até fevereiro com Fernando Diniz, Raí, com os atletas e demais membros da comissão técnica atual, traga os frutos tão ansiados por nós e por essa apaixonada torcida", completou o dirigente, que ressaltou que se sentiu "honrado" pelo apelo feito por jogadores, Raí, e Muricy Ramalho, que assumirá um cargo no clube, para que seu contrato fosse prorrogado até o fim da temporada. O que, porém, não aconteceu.

O gerente iniciou carreira no São Paulo no departamento jurídico e exerceu também funções no futebol durante a administração de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, a quem agradeceu e deixou sua "perene e pública gratidão" por ter sido quem mais o "apoiou e ensinou".

Na nova gestão do São Paulo, Muricy Ramalho será o coordenador de futebol e Kaká deve assumir cargo não remunerado no Comitê Avançado de Futebol. ideia é contar com profissionais de diversas áreas neste órgão auxiliar, como ex-jogadores e ex-treinadores, além de profissionais das áreas médica e financeira.