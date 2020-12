EUA: Câmara intima chefes de agências de saúde por suposta interferência política

21/12/2020 | 13:24



Um comitê da Câmara dos Representantes dos EUA intimou duas autoridades de Saúde do governo de Donald Trump a testemunharem sobre suposta interferência política no trabalho das agências reguladoras durante a pandemia de covid-19.

As intimações, emitidas pelo Subcomitê de Seleção da Câmara sobre a Crise do Coronavírus, foram entregues ao secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, e ao diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Robert Redfield. Eles exigem que ambos entreguem documentos que o Comitê havia solicitado anteriormente, que o governo Trump estaria tentando esconder.

"As intimações foram necessárias porque a investigação do Subcomitê revelou que os esforços para interferir no trabalho científico no CDC eram muito mais extensos e perigosos do que se conhecia anteriormente", escreveu James Clyburn, presidente do Comitê, em um carta que acompanha as intimações. Fonte: Dow Jones Newswires.