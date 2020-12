Filha mais velha de Faustão aproveita Fernando de Noronha com o namorado, Julinho Casares

21/12/2020 | 13:10



Lara Silva, a filha mais velha de Fausto Silva, está aproveitando alguns dias de folga ao lado do namorado, Julinho Casares, em Fernando de Noronha, Pernambuco. A jovem de 20 anos de idade posou ao lado do amado no arquipélago, e ainda ganhou uma declaração do apresentador da Record:

Melhor companhia, disse ele na legenda da foto postada nos Stories.

De acordo com o jornal Extra, o genro do apresentador já participou do Domingão do Faustão em 2013, apesar de o namoro com Lara ter cerca de oito meses. Ou seja, na época ele ainda nem sonhava em namorar a filha de Faustão. Julinho foi entrevistado pelo sogro porque havia ganhado o campeonato sulamericano de corrida de cães com trenó.

Aliás, Julinho, que tem 23 anos de idade, é melhor amigo do cunhado João Silva, de 16 anos, filho de Faustão com a atual mulher, Luciana Cardoso. Lara, no entanto, é filha de Fausto Silva com Magna Colares, com quem o apresentador foi casado por dez anos e se separou em 2000. Faustão é pai ainda de Rodrigo, de 11 anos, do atual relacionamento do apresentador.