Estado abre licitação para compra de 100 milhões de seringas e agulhas a serem usadas na aplicação da Coronavac

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 12:44



O governo do Estado de São Paulo abriu licitação para a compra de 100 milhões de seringas e agulhas a serem usadas na aplicação da Coronavac, com início previsto no dia 25 de janeiro. A informação acaba de ser dada pelo governador João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo ele, o número será acrescido com o que já há em estoque na secretaria de Saúde. "Estamos ampliando o estoque para termos certeza e convicção para que nenhum insumo faltará para o sistemá medico do Estado. As seringas, agulhas, serão distribuídos nos 645 municípios de São Paulo, no sistema de abastecimento dentro do programa estadual de imunização para que tudo possa começar no dia 25 de janeiro", disse o tucano.

Ele também anunciou a chegada, na quinta-feira (24), de insumos para a produção de mais 5,5 milhões de doses da Coronavac. Com isso, a previsão é de que o Estado terá, até o dia 30 de dezembro, 10,8 milhões de doses do imunizante produzidos - a população de São Paulo é de cerca de 44 milhões de pessoas. Pedido de uso emergencial da vacina deve ser envido para Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta quarta-feira.

Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde, lembrou da importância de respeitar a quarentena, principalmente durante as festas de fim de ano. "Estamos esgotados, mas a pandemia continua fazendo vítimas". A ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), na Grande São Paulo, que inclui o Grande ABC, está em 66%. "Festividades, aglomerações em praias, em comércio, é de extremo risco. Falta pouco, muito pouco para a vacina. Precisamos do apoio de cada um de vocês, para que não haja a sobrecarga das unidades de saúde", pede. O número de casos confirmados subiu 54% nas últimas quatro semanas e, de mortes, 34%. Ele não descarta a abertura, novamente, de hospitais de campanha.