Anel de noivado de Ariana Grande é avaliado em um milhão e 700 mil reais

21/12/2020 | 12:10



Ariana Grande recebeu um lindo anel de noivado de Dalton Gomez, avaliado em cerca de 1,7 milhão de reais! A cantora e o corretor de imóveis de luxo anunciaram, no último fim de semana, que vão se casar.

De acordo com o site Hollywood Life, a CEO da Miss Diamond Ring afirma que o anel escolhido por Dalton é o presente perfeito:

Praticamente perfeito, como ela.

Segundo Michelle Demaree, especialista em anel de noivado de Los Angeles, a joia de Ariana Grande vale mais de 350 mil dólares, aproximadamente um milhão e 700 mil reais:

O anel de noivado de Ariana Grande é um impressionante oval incolor de cinco quilates com uma impressionante proporção alongada. Seu único conjunto de diamante e pérola tem uma rara pérola do Mar do Sul que deve ter algum significado. Esta é facilmente uma pedra de seis dígitos, no valor de 250 mil a 350 mil dólares. Ela incorpora o amor autêntico de um pelo outro e no final do dia isso é tudo o que importa.

Alguns fãs comentaram sobre a possibilidade de a pérola do anel ter pertencido ao avô de Ariana, que faleceu em 2014, mas a artista não confirmou essa informação. Ariana e Dalton estão juntos desde fevereiro de 2020, mas a cantora assumiu o namoro apenas em maio, quando Dalton fez uma participação no clipe Stuck with U.