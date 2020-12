21/12/2020 | 11:29



A Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações abriu consulta pública para receber propostas para elaboração do calendário relativo a 2021 de flexibilização ou dispensa do horário de retransmissão do programa "A Voz do Brasil". O aviso de consulta pública está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. As sugestões devem ser encaminhadas no prazo de 30 dias, mediante a plataforma Participa + Brasil, no seguinte endereço: https://www.gov.br/participamaisbrasil/consultas-publicas.