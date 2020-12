Madonna divulga foto mostrando boa forma e cicatriz de cirurgia na perna

21/12/2020 | 11:10



Madonna está com tudo! A cantora de 62 anos de idade publicou uma foto nos Stories do Instagram em que aparece com o corpo definido, mostrando pernas, braços e abdômen. Na selfie, Madonna também mostra a cicatriz de uma cirurgia que realizou no quadril. Lembrando que em novembro de 2020 os fãs da cantora chegaram a suspeitar que ela teria passado por um procedimento cirúrgico para colocar uma prótese em seu quadril.

Aliás, na foto recente as pernas de Madonna também exibem as marcas de cupping, técnica terapêutica que consiste no uso de copos de silicone que aderem ao corpo, onde aplica-se um tipo de vácuo. Na legenda das fotos, a cantora escreveu três palavras acompanhadas de hashtags:

Recuperação, cupping, linda cicatriz.

A diva também compartilhou um vídeo ao lado dos filhos enquanto está sendo maquiada e mostrou que a cirurgia no quadril não a impediu de dançar.

Madonna é mãe de seis filhos: Lourdes Maria, Rocco Ritchie, David Button, Mercy James e as gêmeas Stella e Estere.