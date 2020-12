Mourão vê 'resultados satisfatórios' no combate ao desmatamento da Amazônia

21/12/2020 | 10:48



No programa de rádio "Por Dentro da Amazônia", vinculado nesta segunda-feira, 21, o vice-presidente Hamilton Mourão que o Brasil alcançou "alguns resultados satisfatórios" no combate ao desmatamento da Amazônia. Sem apresentar números, o vice-presidente disse que houve uma redução ao longo dos últimos meses. Até o primeiro semestre, o País registrou dados preocupantes de destruição. Entre agosto de 2019 e julho deste ano, a devastação da Amazônia teve uma alta de 9,5% e atingiu a maior taxa desde 2008, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No programa de rádio, Mourão também afirmou que o presidente Bolsonaro tem "na cabeça a firme decisão de colocar a Amazônia no caminho do desenvolvimento".