Após vitória de Sidinho no Canta Comigo Teen, André Marinho parabeniza o menino nas redes sociais!

21/12/2020 | 10:10



Mais um reality show chegou ao fim no último domingo, dia 20. Depois de Jojo Todynho ganhar A Fazenda 12 e de Lucy Ramos levar a melhor na Dança dos Famosos, agora foi a vez de Sidinho, de 14 anos de idade, vencer o Canta Comigo Teen, reality musical que rola dentro do programa Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro, na Record.

O cantor juvenil emocionou os jurados cantando a música A Lua e Eu e acabou levando a melhor, conquistando 56,89% dos votos, contra 31,48% de Bia Vasconcellos, a segunda colocada, e 11,63% de Julia Torquato, a terceira.

Sidinho ganhou um troféu e levou um prêmio de 200 mil reais para casa.

Nas redes sociais, ele mostrou toda a alegria pela vitória e foi parabenizado por André Marinho, um dos jurados do programa:

Parabéns Sidinho, que Deus abençoe irmão. Uma linda estrada pela frente e tenho certeza que será de muito sucesso. Abraço.