Lucy Ramos comemora vitória na Dança dos Famosos: Ganhei meu presente de Natal

21/12/2020 | 10:10



Lucy Ramos usou as redes sociais para celebrar a vitória na 17ª temporada do Dança dos Famosos, exibida no Domingão do Faustão. A atriz publicou fotos ao lado de seu professor Reginaldo Sama para comemorar o marco em sua carreira.

Meus amores, vencemos!! Sim, no plural mesmo... pois não teria conseguido sem a soma de esforços, carinho e dedicação de todos que me cercaram nesse processo e contribuíram para que esse resultado fosse possível. Aos meus amados professores (@leosantosblanco e @reginaldosama), minha família e amigos, toda a equipe do programa, a vocês que torceram... o meu muito obrigada!, escreveu ela.

Lucy ainda afirmou que não está acreditando na vitória e que já ganhou seu presente de Natal:

A ficha ainda não caiu, mas sei que estou muito feliz e muito grata também! Foi um ciclo mágico, cheio de desafios, muita emoção e muito amor pela arte também. Minha total admiração aos profissionais da dança. Tudo valeu a pena, principalmente as mensagens felizes que recebi de vocês, quando aceitei participar do quadro era isso que tinha em mente: Pedir licença para entrar nas suas casas e poder levar um pouquinho de alegria e encanto que só a dança consegue transmitir. Parabéns também a todos os colegas que aceitaram esse desafio com o mesmo propósito. Que dia especial, ganhei o meu presente de Natal #DançaDosFamosos #LucyNaDança, finalizou ela.

No palco, Lucy encantou dançando ao som de Valsa Nº2 e Por Una Cabeza, música do ritmo tango, somando 119,8 pontos. Danielle Winits terminou com a segunda colocação, com 119,7 pontos, seguida por Giullia Buscacio, que somou 119,4 pontos.