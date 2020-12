21/12/2020 | 09:11



Pelle Alsing, baterista do Roxette, morreu aos 60 anos de idade no dia 20 de dezembro. A notícia foi confirmada através das redes sociais da banda.

É com tristeza que informo que nosso amado Pelle Alsing faleceu. P não foi apenas o baterista mais incrível e inventivo nos ajudando a criar o som do Rox desde o dia 1, ele também foi o melhor amigo que você pode imaginar, o homem mais gentil e generoso com o maior coração batendo para todos, escreveu o guitarrista e cantor Per Gessle.

A morte de Alsing ocorre um ano depois que a cantora do Roxette, Marie Fredriksson, morreu aos 61 anos. A causa de morte ainda não foi divulgada.