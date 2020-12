Filhos se emocionam ao falar sobre Nicette Bruno: - Nós aprendemos a dividir mamãe e papai com o Brasil inteiro

21/12/2020 | 09:10



Na noite do último domingo, dia 20, o Fantástico exibiu uma entrevista com os filhos de Nicette Bruno, que morreu aos 87 anos de idade no mesmo dia, vítima de complicações em decorrência da Covid-19.

Lado a lado, Beth Goulart, Paulo Goulart Filho e Bárbara Bruno apareceram usando máscaras para falar sobre a perda da mãe.

- Nós sabemos que em um momento como esse, que é extremamente doloroso para nós - estamos vivendo uma perda difícil, dolorida... Mas sabemos que todo o Brasil está junto conosco também, sentindo essa dor. Irmanados conosco nesse momento. E isso nos fortalece, disse Beth, com os olhos marejados.

A atriz, que vinha pedindo diariamente orações pela recuperação de Nicette, também falou que ela e os irmãos têm sentindo o acolhimento do público:

- Na passagem do meu pai, sentimos o abraço do Brasil inteiro. E agora sentimos novamente, um colo, para ser mais maternal. É como se todos estivessem dando um um colo imenso. Estamos recebendo isso pelo mérito deles.

Beth e Paulo ainda afirmaram que aprenderam a dividir Nicete e o pai, Paulo Goulart, com o resto do país:

- Ela era o que as pessoas achavam do lado de fora, ela era do lado de dentro. Por isso ela fazia tanto sucesso. Ela colocava o coração dela nas coisas que ela fazia. Era o símbolo da mãe, da avó. Nós aprendemos a dividir mamãe e papai com o Brasil inteiro.

Por fim, Bárbara Bruno relembrou uma frase que a mãe dizia e afirmou que tem certeza que os pais estão juntos neste momento:

- Eu sou um centro de emissão e recepção de tudo que era alegre, próspero e feliz. Temos certeza que eles estão juntos.

De acordo com o jornal Extra, o corpo de Nicette Bruno será velado nesta segunda-feira, dia 21, às 11h, em cerimônia fechada para familiares e amigos próximos. Em seguida, será feita a cremação, no cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Depois as cinzas serão levadas para o jazigo da família no cemitério da Consolação, onde o marido da atriz, o ator Paulo Goulart, está enterrado, em São Paulo.

Nas redes sociais, as homenagens do trio continuaram. Enquanto Beth publicou um vídeo para agradecer o carinho recebido, Paulo e Bárbara relembraram fotos antigas da mãe.

Amigos e diversos famosos também usaram as redes sociais para falar sobre a morte de Nicette. Ary Fontoura, por exemplo, publicou uma foto ao lado da colega de trabalho e lamentou. Em entrevista à Globo News, o ator também comentou sobre a perda:

Eu realmente tinha acabado de ler uma notícia de que ela estava melhor e aí vocês me ligaram. Estou muito abalado, estava torcendo demais por ela. Uma mulher maravilhosa que conheço há 60 anos. Uma amizade tão sincera e tão cultivada que dificilmente será comparada. Infelizmente foi além da nossa vontade. Era uma pessoa que fará falta extraordinário para tv, teatro, amigos e família. Nicette permanecerá sempre nos nossos corações, sempre colocava perdão em primeiro lugar. Nicette, você foi pra mim um dos maiores prazeres da minha vida. Eu não quero acreditar que as coisas acabem, quero acreditar que nossa vida segue. Apesar de tudo isso, de termos essa certeza que as memórias serão cultivadas, é uma notícia que não queríamos ouvir. Saudades imensas, profundas, que permanecerão sem dúvidas. Não foi falta de cuidado, foi destino, disse ele.

Já Claudia Rodrigues mostrou revolta por perder pessoas tão queridas em sua vida por causa do coronavírus:

Pimeiro o Galva, agora a querida Nicette, que vírus maldito. Eu não acredito!!!!!! Pqp, por que você está levando meus amigos??? CHEGAAAAAAA!!!! Hoje não perdemos só uma grande artista, o mundo perdeu um ser humano inefável, aquele tipo em extinção, sabe? Muito triste, eu não aceito isso!!! Mas agora ela estará junto do Paulo, o amor da sua vida. Obrigada, Claudifans, pelas orações e peço que orem mais uma vez para que Deus a receba de braços abertos e que sua passagem seja serena e tranquila! Vai em paz, Nicette...você vai fazer falta, um dia estaremos juntas de novo!