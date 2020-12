Ubatuba, Guarujá, Ilhabela: veja os destinos mais buscados para o Natal e o Ano Novo

Redação

Do Rota de Férias



21/12/2020 | 08:18



Mesmo com todas as incertezas e as novas restrições de circulação, o desejo de viajar não diminuiu. De acordo com uma pesquisa da Booking.com, a grande maioria dos viajantes brasileiros (98%) passou um tempo procurando novas inspirações para as férias durante o período de quarentena. Além disso, quase metade (46%) pesquisou por possíveis destinos de viagem pelo menos uma vez por semana.

Com as festas de fim de ano se aproximando, a Booking.com identificou os destinos nacionais mais buscados por brasileiros (até o momento) para o Natal e o Ano Novo, bem como as cidades em alta para essa época do ano. Abaixo, confira os resultados do levantamento – é importante destacar que os dados se referem somente a buscas e não a reservas na plataforma.

Natal

10 destinos mais buscados por brasileiros

O ranking revela uma predominância de destinos na região Sudeste do País.

10 destinos em alta entre os brasileiros

Alagoas lidera o ranking com três destinos no topo da lista de cidades brasileiras. A Bahia também tem predominância, registrando três cidades nas pesquisas.

São Miguel dos Milagres (AL) Maragogi (AL) Barra de São Miguel (AL) Guarajuba (BA) Trancoso (BA) São Roque (SP) Monte Verde (MG) Atibaia (SP) Arraial d’Ajuda (BA) Cumbuco (CE)

Ano novo

10 destinos mais buscados por brasileiros

Com exceção de Caldas Novas, destinos de praia são destaque para o período.

10 destinos em alta entre os brasileiros

São Miguel dos Milagres mantém a liderança do ranking para o período, enquanto a Bahia é um dos estados mais populares entre os brasileiros quando se trata de destinos para passar a virada do ano.