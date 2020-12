Após derrota para o Flamengo, Bahia demite o técnico Mano Menezes

20/12/2020 | 22:18



A derrota do Bahia para o Flamengo, neste domingo, por 4 a 3, no Maracanã, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, culminou com a demissão do técnico Mano Menezes. A equipe soma cinco derrotas seguidas e sete jogos sem vitória.

No cargo desde 9 de setembro, o treinador também acumulou o fracasso de ter sido eliminado na quarta-feira passada pelo Defensa Y Justicia nas quartas de final da Copa Sul-Americana, após duas derrotas para o time argentino.

Mano dirigiu o Bahia em 24 jogos, conquistando oito vitórias, dois empates e 14 derrotas, com 36% de aproveitamento. Foram 29 gols marcados e 37 sofridos.

Por coincidência, acontece com Mano o mesmo que ocorreu com Roger Machado, também demitido após uma derrota para o Flamengo no primeiro turno no Brasileiro deste ano, em 2 de setembro, por 5 a 3, em Pituaçu.