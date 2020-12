Região contabiliza 149 novos casos da Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 00:01



O Grande ABC registrou 149 novos casos confirmados da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 95.256 pessoas infectadas desde março, início da pandemia. Foram 30 diagnósticos informados em Santo André, 87 em São Bernardo e 32 em São Caetano. As demais cidades – Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – não divulgaram os números atualizados neste fim de semana.

Com relação às mortes, a região contabilizou seis novos óbitos: quatro em Santo André e dois em São Bernardo. Ao todo, são 3.349 vítimas fatais pelo novo coronavírus no Grande ABC.

O Estado de São Paulo não divulgou os dados atualizados ontem e informou que “foi novamente impossibilitado de fazer o processamento total de dados de Covid-19 devido a novas falhas no sistema SIVEP, do Ministério da Saúde”, explicou a secretaria estaual de Saúde, em nota. Já o País alcançou 7.238.600 casos confirmados e 186.764 mortes.

INTERNACIONAL

Nos Estados Unidos, pelo menos seis pessoas desenvolveram uma reação alérgica grave, chamada de anafilaxia, após receberem a vacina contra a Covid-19. O imunizante foi aplicado por Pfizer e BioNTech e as complicações foram divulgadas no sábado ao Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

O Centro informou que está investigando a causa das reações alérgicas e quais as ligações entre os seis casos, mas adiantou que todas as vítimas são adultos com menos de 65 anos. Das 112.807 pessoas imunizadas até sexta-feira, 3.150 relataram sintomas após a vacinação que os impossibilitaram de realizar atividades diárias ou de trabalho.