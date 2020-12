Magia e encanto do Natal resistem à pandemia

Bia Moço

21/12/2020



Apesar do ano atípicio e da ameaça trazida pela pandemia do novo coronavírus, moradores do Grande ABC não deixaram se abater e mantiveram as tradições de Natal com decorações luminosas e adereços típicos para enfeitar e colorir as ruas. É fato que há menos locais brilhando, porém, o clima de esperança tomou conta de boa parte da população, que não deixou dezembro se apagar e manteve acesos a magia e o encanto do Natal.

Este é o caso de aproximadamente 75 famílias que moram na Rua Arapuru, no Parque Jaçatuba, em Santo André. O endereço já é tido, inclusive, como point na cidade, já que ficou conhecido devido à riqueza de detalhes na decoração, montada há 15 anos pela vizinhança, que fez questão de, neste ano, garantir que o local seguisse como ponto turístico, mesmo que as pessoas vejam as luzes de dentro de seus carros.

O início da rua é o verdadeiro atrativo, já que o químico Valdecir Testa, 52 anos, instalou no telhado de casa uma máquina que simula a queda de flocos de neve, e que faz a alegria da garotada. O equipamento traz um gasto de mais de R$ 1.200. Além disso, Testa tem de, a cada 30 minutos, abastecer o brinquedo, que funciona das 19h às 23h. “Adoro fazer isso, e me preocupo em usar espuma que não seja tóxica e não arda nos olhinhos dos pequenos. É um prazer. O que me motiva é ver essa alegria”, contou, apontando para as crianças que brincavam em sua calçada.

Moradora da rua há 40 anos, a atendente Joana de Cássia Lucci, 61, ressalta que o momento é de união entre a população, e a pandemia da Covid, embora tenha diminuído a frequência no local – que chegou a receber cerca de 1.500 pessoas por dia nos anos anteriores – não foi motivo para desistirem. “Eu mando, todos os anos, cartinha para os moradores convidando a participar desta ação de decoração natalina. A pandemia já entristeceu muito as pessoas, então as luzes nos dão ar de esperança de que tudo vai passar”, garantiu.

Outro bairro que costuma ter bastante decoração é o Parque Marajoara, também no município andreense. Uma das casas que chamam atenção de quem passa é a de Shirlei Ivoacheko, 47, que fez de sua entrada um verdadeiro cartão postal. Com pinheiro de mais de três metros, luzes, boneco de neve e bons velhinhos pendurados, ela garante que é a data que mais gosta. “Amo Natal. E este ano minha família teve perdas, teve pandemia, e não tinha motivo algum para comemorar. Mas ao se aproximar da data, senti que precisava reacender. É isso que o Natal faz, revive coisas que deixamos adormecer”, revelou, contando que fará ceia com toda a família.

Ao percorrer as cidades, é possível notar, também, sacadas e prédios esbanjando luzes. Embora haja menos adeptos de decoração do que em anos anteriores, sobretudo em municípios como Diadema e Mauá, a magia da data está sendo mantida, principalmente em bairros centrais. A equipe do Diário notou decorações também nos bairros Olímpico, Santa Maria, e Barcelona, em São Caetano, cuja Câmara Municipal está brilhando.

No Parque dos Pássaros, em São Bernardo, há luzes espalhadas por todas as vias do bairro. A moradora da Rua dos Faisões, Flavia Rodrigues Pereira, 48, decorou a casa com afinco. “Moro aqui desde 1989, e desde então enfeitamos nossa casa. Começamos de forma bem singela e fomos aumentando a decoração”, explicou.

Ganhadora duas vezes do extinto concurso de decorações de Natal do Diário, Flavia revela que, na época, chegou até a receber cartinhas de crianças carentes pedindo presentes ao Papai Noel. “Neste mês de Natal muitas pessoas vêm até aqui só para ver minha casa. E decidimos fazer a decoração, justamente pela pandemia, para que as pessoas tivessem o que ver. E os vizinhos também entram na brincadeira, e decoram suas casas”, disse.