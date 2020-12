Orquestra se reinventa para ser independente

Bia Moço

Innovare (do italiano, inovar). Foi essa pequena palavra que mudou a vida de cerca de 75 músicos da antiga Orquestra Filarmônica de São Bernardo, que se tornou, em julho, a OCI (Orquestra Contemporânea Innovare), com objetivo de conquistar espaço em outros países e sair do modelo convencional de apresentações baseadas em músicas clássicas.

A ideia de se reinventar e deixar de depender somente do poder público para tornar-se autossustentável surgiu da necessidade de englobar novidades à música clássica. O projeto busca levar alegria de forma leve e divertida, unindo o tradicional ao moderno, o erudito ao popular e, também, aproximar o público.

O regente da orquestra já é, por si só, o exemplo de inovação. Um jovem negro, vindo da periferia, autodidata e de ideia ousada, o maestro Fernando Mathias, 30 anos, percebeu que o público interagia melhor ao que se aproximava de sua realidade. Em 2019, o grupo realizou concerto em homenagem ao personagem Chaves, do seriado mexicano que ganhou o coração do mundo todo. De lá para cá, a lâmpada da mudança foi acesa.

“O concerto do Chaves foi um sucesso, e é até hoje. Percebi que as pessoas gostam mais daquilo que elas conhecem, só consomem aquilo a que têm acesso”, explica o maestro. “Muitas pessoas pensam que orquestra é coisa de gente rica, mas ela está presente na nossa vida em diversas vinhetas e trilhas sonoras. Unindo músicas populares à orquestra, conseguimos aproximar o público e levar esse conteúdo a quem acha que não gosta do modelo, porque não teve essa aproximação”, diz Mathias.

O maestro lembra que a Orquestra Filarmônica São Bernardo ficou desde novembro do ano passado sem realizar concertos, tanto por falta de verba quanto de patrocínios. Foi a partir daquele momento que Mathias buscou sair da zona de conforto e procurou pessoas que pudessem dar um novo caminho à música clássica. “Mudar o estilo é sempre um desafio. Mas eu sabia que seria necessário”, garante. “Não existe nenhuma orquestra contemporânea, pelo menos não no Brasil. E então temos um vasto mercado a ser explorado”, vislumbra o maestro.

A missão do projeto, portanto, busca oferecer melhor experiência criativa, multissensorial e multimídia para que as pessoas possam sentir a música em sua plenitude. Desta forma, Mathias reforça que não terá um formato específico e também não ficará restrita apenas à música erudita, podendo ter variações e formações diferentes, dependendo do tipo de apresentação.

ESPERANÇA

A mudança de formato da orquestra também está sendo motivo de comemoração pelos músicos do grupo, sobretudo porque a ideia, agora, é ir além do Grande ABC e ganhar o público mundialmente.

Emerson Andrade, 42, é o paizão da orquestra. Com experiência, sobretudo em música popular, o trombonista foi músico de programas de televisão, como o da Hebe, fez parte de apresentações de cantores como Fábio Júnior e banda Raça Negra, e até foi integrante de um musical do ex-global Miguel Falabella. “Eu trabalhava em fábrica, mas não era feliz. Tocava em banda de amigos, e eles me incentivaram a aprender profissionalmente. Comecei em 2005 e estou até hoje nessa vida”, conta.

Amigos da extinta Orquestra Filarmônica de São Caetano, o tocador de tuba Marcos Marques, 32, e o trompetista Saulo Oliveira, 33, começaram na música ainda crianças, por meio da igreja. “Me formei em design de produtos, mas percebi que minha vida seria essa”, revela Marcos. “Minha mãe fez um ano de faxina em casa de família para comprar um trompete para mim, e até hoje essa é minha maior motivação. O esforço dela, lá atrás, tem de ser recompensando e, toda vez que estou no palco, penso nisso”, diz Saulo.

Vendo a orquestra vivendo de “migalhas”, os músicos sentiam a dificuldade de viver do que amam fazer, e em tocar algo que atraísse as pessoas. Depois do espetáculo do Chaves, revelam que sentiram a sinergia do público, que se fez parte da apresentação. Hoje, segundo eles, esperam alcançar pessoas que ainda não foram “tocadas” pela música clássica. “Vamos oferecer para o público novas experiências”, garantem.

