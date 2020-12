Menor atropela motociclistas próximo à estação de Campo Grande

Da Redação



20/12/2020 | 20:26



Uma jovem de 16 anos, que dirigia na estrada próxima à Estação Campo Grande, no caminho para Paranapiacaba, atropelou dois motociclistas que andavam em grupo pela via. Testemunhas que estavam no local disseram que ela aparentemente não sabia dirigir e estava acompanhada do namorado da mãe. O caso não foi registrado pela polícia.

Eunice Biazi Horvath, 62, dona de casa, que faz parte do grupo de motociclistas - eram seis motos no total -, disse que a jovem entrou com toda velocidade na via em que eles andavam e bateu em uma das motos. "Jogou o casal longe. Ela ficou desesperada, fiquei até com pena dela. A culpa neste caso é da mãe, que deia dirigir sem ter habilitação." O rapaz atropelado teve fratura exposta no pé e a moça que estava com ele estava com muita dor de cabeça, porque o capacete saiu com a batida. Os dois foram levados de ambulância para Santa Casa de Santo André.

O grupo costuma andar junto e saíram hoje de Pirituba, São Paulo, rumo a Paranapiacaba. Eunice diz que tentaram achar policiais para registrar o caso, mas não tiveram sucesso.