Cicote oficializa convite a Ana Carolina

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 00:04



Vereador reeleito de Santo André, Almir Cicote (Avante) confirmou sondagem para que a primeira-dama da cidade e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, se filie à sigla caso queira levar adiante candidatura a deputada estadual em 2022.

O nome de Ana Carolina é especulado dentro do governo do prefeito reeleito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), para encabeçar projeto rumo à Assembleia Legislativa. Ao Diário, ela tergiversou sobre ser candidata, mas admitiu que o grupo do marido e a cidade “merecem ter representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal”.

“O Avante saiu-se muito bem das eleições municipais. Muitos partidos considerados nanicos ficaram pela cláusula de barreira, não o Avante. Os partidos grandes costumam estar congestionados para novas lideranças. Tenho certeza que se a primeira-dama quiser escolher o Avante, vem para ser protagonista, precursora do partido no Estado”, assegurou Cicote.

A legenda, recentemente, anunciou a filiação do decano deputado estadual Campos Machado, que por décadas foi cacique do PTB. Campos chegou à nova casa disposto a fazer o Avante crescer. “Podemos ter Santo André como esse ponto de partida do crescimento do Avante no Estado”, projetou Cicote. “Claro que faço parte de um grupo, liderado pelo prefeito Paulo Serra. Mas vejo também que o Avante oferece todas as condições para projetos maiores.”

Cotado para ser diretor da Central de Convênios da FUABC (Fundação do ABC), o vereador garantiu que não houve conversa sobre o assunto. Mas não descartou assumir o posto. “Sei que a saúde é um tema central que o prefeito tem em seu governo. Ele herdou muitos problemas na área, solucionou bastante coisa, mas sempre há algo a fazer mais. Também sei que há problemas na Fundação. Se esse for o desejo do grupo, estarei para somar. Mas que fique claro que não estou pedindo nada, me oferecendo a nada.”

Ex-presidente da Câmara, ele avisou que não pretende entrar na briga pelo comando do Legislativo desta vez. “Honrado em presidir a Casa, mas acredito que dei minha contribuição. Agora é hora de pensar em outros desasfios.”