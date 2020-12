20/12/2020 | 18:10



Ariana Grande provou que Thank you, next é coisa do passado, tudo porque a cantora compartilhou em suas redes sociais que disse sim a Dalton Gomez. Isso mesmo, a artista foi pedida em casamento!

E ela mesmo foi quem divulgou algumas fotos ao lado do corretor de imóveis e chegou até a compartilhar com os fãs o anel que recebeu, e que, claro, estava colocado em seu dedo.

Lembrando que o casal está junto há menos de um ano e eles foram vistos pela primeira vez em fevereiro de 2020. Anteriormente, Ariana já tinha ficado noiva de Pete Davidson, em 2018, mas o relacionamento não vingou e acabou não indo para frente.