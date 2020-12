Obituário - 21 de dezembro de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Maria da Glória Fernandes Afonso, 77. Natural de Portugal. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilei Gomes, 73. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Jardim Belas Artes, em Itanhaém (São Paulo). Dia 18. Jardim da Colina.

Antonio Guilherme Gonçalves, 70. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Vilma Moraes Zamidi, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nelson de Nadai, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jideon Alves de Alcântara, 67. Natural de São Cristovão (Sergipe). Residia na Vila Ema, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Urias Bartolomeu de Gouvea, 66. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Conceição da Silva Custódio, 65. Natural de Flora Rica (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darlene Schmitti, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Enfermeira. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sandra de Fátima Couto, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Sã Pedro, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vera Lúcia Bezerra Vitor, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Ajudante. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

SÃO BERNARDO

Ataíde Teodora Moreira, 90. Natural de Cláudio (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

Claudenice Rodrigues Lima Romão, 47. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Administrador. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

DIADEMA

Damiana Rozena de Jesus Melo, 85. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Vale da Paz.

Marciana Maria Silva, 76. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

Edinilson José do Nascimento, 75. Natural de Colatina (Espírito Santo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Antonio Aparecido da Cunha, 71. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Angela Maria Pedro Fraga, 54. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Marisa Aparecida de Souza Soares, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Ana Paula Santos de Souza, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Cemitério Municipal.

Márcio Silva de Brito, 37. Natural de Diadema. Residia na Vila Nova Conquista, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Ilda Ribeiro Guimarães Masculo, 70. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Pedro de Sousa, 66. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 15. Cemitério Municipal de São João da Cana Brava (Piauí).

Hélio J. da Silva, 57. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Izilda Irene Malpelli Rodrigues, 68. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Marco Antonio Barbosa de Almeida, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Dirceu Martins de Souza, 56. Natural der Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no Jardim Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Marcos José Crema Donato, 46. Natural de Mauá. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Eduardo Lopes Daniel, 93. Natural de Brodowski (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Alvarez Teixeira, 93. Natural de Piracaia (São Paulo). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 17, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

José Berlato, 93. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Maria do Socorro Viturino Santos, 76. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Renê Benedetti, 74. Natural de Mauá. Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Natalino da Silva, 73. Natural de Alto Alegre (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Eva Henrique Bueno, 69. Natural de Rio Tinto (Paraíba). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Severino José da Silva, 65. Natural de Riacho das Almas (Pernambuco). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Alves dos Santos Filho, 63. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Celina de Oliveira Castro, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Djanete Severino da Silva, 58. Natural de Sirinhaém (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Djivano Gomes de Carvalho, 56. Natural de Itaiba (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.





RIBEIRÃO PIRES

Onofre Domingos, 88. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.