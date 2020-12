Vencedora de A Fazenda 12, Jojo Todynho acreditava que não ficaria nem um mês confinada!

20/12/2020 | 17:10



Parece que ainda não caiu a ficha de Jojo Todynho sobre ela mesma ter vencido A Fazenda 12! A ex-peoa participo neste domingo, dia 20, do programa Hora do Faro e comentou que não estava nada confiante com a sua participação no reality rural.

Achei que não ia passar do primeiro mês, falei até para a minha assessoria!

E segundo a própria cantora, muito dessa culpa dela conseguir aguentar os 103 dias de confinamento e a pressão dentro da casa é o resultado de muitas horas de terapia.

Terapia é ótimo!

Por mais que Jojo tenha cravado uma grande rivalidade com Biel durante A Fazenda 12, a cantora assumiu que não era ele o responsável por tirá-la do sério durante o programa.

A voz do além me deixava louca!

A voz em que ela se refere é a da produção dando bronca nos participantes por eles não obedecerem as regras do confinamento.