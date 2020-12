Clóvis Volpi anuncia nomes do secretariado

Da Redação



20/12/2020 | 16:38



O prefeito eleito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), anunciou ontem o time de secretários que o acompanhará na administração da cidade a partir de janeiro. O liberal, que pela segunda vez assume a cadeira do Executivo – foi prefeito da cidade de 2005 a 2012 – lembrou que cumpriu uma de suas promessas de campanha: reduzir o número de Pastas.De 21, agora serão 12 que nortearão as necessidades do município.

“Vocês se lembram quando fizemos um compromisso de sempre falar a verdade e durante a campanha fizemos um compromisso de diminuir a máquina pública, reduzir o número de secretarias de 21 para 12 no máximo. E hoje estou aqui para cumprir o que prometemos”, disse o prefeito.

Entre os nomes anunciados estão: secretário de governo, Nonô Nardelli; da Saúde, Audrei Rocha; da Educação, a professora Rosi Ribeiro de Marco; do Esporte Cultura e Turismo, Clauricio Bento; de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Coronel Carmo Júnior; de Promoção Social, Leonardo Biazzi; de Desenvolvimento Econômico, Marli Silva; de Serviços Urbanos, Rubens Fernandes; de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Andreza de Araújo; de Finanças e Administração, Eduardo Pacheco; de Serviços Jurídicos, Rangel Ferreira e, por fim, de Obras, o ex-prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão.

“Este é o time que terá compromisso de reconstruir a cidade e colocar em prática nossa filosofia de que o servido r público é um facilitador da vida do cidadão”, ressaltou o liberal.

Em entrevista recente ao Diário, Volpi falou da necessidade de redimensionar a máquina pública. Mencionou o corte de secretarias e a demissão ao menos 300 cargos em comissão. Isso porque deve herdar a Prefeitura com R$ 250 milhões em dívida consolidada. Segundo ele, o cenário que se avizinha é mais complexo do que em 2005, quando sucedeu a ex-prefeita Maria Inês Soares (PT).