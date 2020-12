Fernando Zor faz brincadeira e Maraisa alfineta as fãs: Xô, quengaiada!

20/12/2020 | 15:11



Fernando Zor dividiu com seus fã e seguidores das redes sociais alguns momentos na cozinha de sua casa. O cantor apareceu fazendo um arroz carreteiro e por meio de algumas mensagens com Maiara, com quem vive um relacionamento ioiô, ele fez uma brincadeira.

Você me empresta para o pessoal?

A cantora que já demonstrou diversas vezes ser super ciumenta, prontamente negou. E ele sabendo do histórico de ciúmes e ainda gostando da brincadeira, acabou insistindo mais um pouco.

Coitada, amor! Elas não vão saber preparar sozinha. Deixa!

Não muito feliz com a brincadeira, Maiara aproveitou para dar um verdadeiro chega para lá nas fãs e disse:

Cada um com seus problemas... Xô, quengaiada! Vão tudo morrer de fome se depender de mim.

Claro, tudo não passou apenas de uma brincadeira, mas no fundo a gente sabe que ela estava com bastante ciúmes mesmo, né!?