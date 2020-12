Tottenham perde a segunda seguida e Leicester assume a vice-liderança do Inglês

20/12/2020 | 13:54



O Tottenham de José Mourinho está em queda livre no Campeonato Inglês. Perdeu a liderança na rodada passada para o Liverpool e neste domingo foi derrotado em casa pelo Leicester, por 2 a 0, despencando para o quarto lugar. O time de Brendan Rodgers assumiu a vice-liderança.

O Leicester se recuperou do revés para o Everton e subiu para o segundo lugar, com 27 pontos. O Tottenham se manteve com 25, caiu para o quarto posto, e viu o líder Liverpool abrir seis pontos. No outro jogo deste domingo, Bringthon e Sheffield United ficaram no 1 a 1.

Depois de levar 2 a 1 na casa do Liverpool e perder a ponta da tabela na rodada passada, o time de Mourinho prometia reação imediata em seu estádio. Mas, outra vez jogou mal, pouco criou, e mostrou não ter poder de reação ao sair atrás do marcador.

E, não fosse o goleiro Lloris, a equipe londrina podia ter amargado um vexame ainda maior. O francês trabalhou bem diante do Leicester. Já o atacante Kane teve atuação discreta no jogo todo.

Os visitantes, por sinal, já assustaram Lloris no início do jogo. Foi o cartão de visitas do Leicester, dando a tônica do que seria visto na casa do Tottenham.

O VAR entrou em ação aos 46 minutos do jogo. Para ajudar na marcação de um pênalti. Vardy cobrou com precisão e colocou o Leicester merecidamente em vantagem. Primeiro jogador visitante a marcar contra o mesmo time em três estádios diferentes: White Hart Lane, Wembley e Tottenham Hotspur Stadium.

Mesmo atrás do placar, o Tottenham não conseguiu reagir. Com Kane apagado, o time perde muito. Não ameaçou o empate e ainda viu o VAR "colaborar" e anular um gol de Maddison por impedimento bastante questionável.

O zagueiro Alderweireld, contudo, jogou contra o patrimônio aos 13 minutos da etapa final após desvia de cabeça de Vardy e definiu a vitória do Leicester.