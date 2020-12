Cesar Tralli emociona ao fazer homenagem para Rafinha Justus: Tenho a felicidade enorme de ser seu paidrasto

20/12/2020 | 13:10



Quanta fofura! Cesar Tralli usou o Instagram no último sábado, dia 19, para fazer uma declaração e tanto para sua enteada, Rafinha Justus, filha de sua esposa, Ticiane Pinheiro. A pequena, de 11 anos de idade, é fruto do relacionamento de Tici com Roberto Justus, mas ganhou um paidrasto, como o próprio Tralli definiu!

Junto com uma foto em que aparece com Rafinha no colo, o jornalista escreveu o seguinte texto:

Amor Incondicional. Tenho a felicidade enorme de ser seu paidrasto, biscoita. Já saÌ?o sete anos que te carrego no colo. Queria ter mais braços para carregar voceÌ? e a Manu ao mesmo tempo. Muito obrigado por ser quem voceÌ? é. Sua irmaÌ? é apaixonada por voceÌ?. NaÌ?o me espanta. VoceÌ? faz por merecer toda atençaÌ?o e amor do mundo. Te amo, disse, fazendo referência à Manuella, meia-irmã de Rafinha, e filha de Tici e Tralli.

A imagem logo ganhou comentários:

Amores da minha vida, escreveu Tici!

Os fãs ainda elogiaram:

Linda declaração de carinho.

Que lindos, mais paidrastos como você.

Que lindo esse amor!!! Sonho de toda mãe em um segundo casamento, ver a filha sendo amada assim. Parabéns pelo pai que és!

Quanto amor cabe no coração de um homem bom!