Após ser acusado de assédios, Marcius Melhem revela que está sofrendo ameaças

20/12/2020 | 12:10



Após a revista Piauí relatar que Dani Calabresa sofreu assédio moral e sexual de Marcius Melhem, o ex-diretor da TV Globo está tentando se defender das acusações e até mesmo pediu para que a atriz se pronunciasse sobre o assunto. Agora, em entrevista ao Domingo Espetacular, programa da Record, o humorista falou sobre o assunto, segundo informações do colunista Leo Dias.

Na conversa com o jornalista Roberto Cabrini, gravada no último sábado (19), Melhem mostrou novas mensagens trocadas com Dani Calabresa. Além disso, admitiu ter se relacionado indevida e intimamente com suas colegas, mas afirma que seus erros não configuram crimes. Ele até mesmo disse que tem sofrido ameaças e que tem medo até de sair às ruas.

Por fim, citou até mesmo o nome de outras pessoas que estariam envolvidas neste caso.

O programa Domingo Espetacular vai ao ar neste domingo, dia 20, a partir das 19h45.